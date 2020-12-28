Фото: Валерий Шахов В Уфе 3 января ограничат движение транспорта из-за Парада Снегурочек Фото: Валерий Шахов

3 января 2021 года с 11 до 17 часов будет перекрыта проезжая часть улицы Гафури на участке от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди, улицы Пушкина от улицы Гафури до улицы Театральная, улицы Театральная от улицы Пушкина до улицы Заки Валиди, улицы Заки Валиди от улицы Театральная до улицы Гафури.

Ограничение движение транспорта будет действовать в связи с безопасностью участников дорожного движения на время проведения парада Снегурочек.

Администрация г. Уфы обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения и приносит извинения за возможные неудобства, а также рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.