После новогодних каникул, с 11 января, есть надежда, что все школьники выйдут на очную учебу в школы, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве республики Глава Башкирии Радий Хабиров.

В Правительстве Башкирии сообщили о форме обучения школьников после новогодних каникул Фото: Олег Яровиков

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