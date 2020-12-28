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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Правительстве Башкирии сообщили о форме обучения школьников после новогодних каникул

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Правительстве Башкирии сообщили о форме обучения школьников после новогодних каникул Фото: Олег Яровиков

После новогодних каникул, с 11 января, есть надежда, что все школьники выйдут на очную учебу в школы, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве республики Глава Башкирии Радий Хабиров.

﻿«Надо провести дезинфекцию, организовать работу мединспекторов, чтобы также достойно пройти весенний период. Но надо и дальше продолжать совершенствовать дистанционное образование, — отметил руководитель региона. — Этот год был сложный, такой удар пришелся на систему образования. Пришлось на ходу перестроиться на дистанционный формат обучения. Многое не получалось, учителя не были готовы. Но научились ведь, несмотря на то, что остается еще много изъянов. Тем не менее мы образовательный процесс не остановили. За это огромное спасибо все учителям. Спасибо, что наши школы не стали очагами распространения инфекции. Но в то же время надо признать, дети получили меньше знаний, и качество образования упало. Сейчас есть время наверстать. Показатели по ЕГЭ должны быть выше — вот ваша задача коллективу Минобразования», — обратился Радий Хабиров к министру образования Айбулату Хажину.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дистанционное обучение
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