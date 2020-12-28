Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин награжден орденом генерала Шаймуратова
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин награжден орденом генерала Минигали Шаймуратова. Награду вручил Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в понедельник, 28 декабря.
«Это награда всего министерства, нашей большой команды. Это аванс, большая оценка нашей работы», — сказал Максим Забелин.
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