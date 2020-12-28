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Как в Уфе в новогоднюю ночь работает общественный транспорт — расписание

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Как в Уфе в новогоднюю ночь работает общественный транспорт — расписание Фото: Олег Яровиков

В новогоднюю ночь — с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года общественный транспорт в Уфе будет работать до 03.30 часов ночи. В пресс-службе мэрии сообщили расписание.

Так, с 22.00 часов 31 декабря 2020 года до 03.30 часов 1 января 2021 года будет организована работа «Новогоднего маршрута» № 290 с интервалом движения 20 минут и следующей схемой движения:

— Уфимский ДОК – ДК УМПО – Дворец им. С. Орджоникидзе – Стадион «Нефтяник» — Горсовет – Улица им. города Галле – ТК «Центральный» — Гостиный двор – ТСК «Пушкинский», а также в обратном направлении.

Кроме того, до 03.30 часов 1 января 2021 года предусмотрена работа следующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок №№ 30, 31, 51, 51а, 248, 257к, 262к, 266, 269, 285, 291, обеспечивающих доставку жителей во все районы городского округа.

Для развоза жителей и гостей города, после проведения праздничного фейерверка, запланировано накопление автобусов муниципальных маршрутов № 25, 74, 211, 218, 225, 269, 272, 298, которые будут следовать по существующим маршрутам от остановочного пункта «Горсовет».

Также будет произведено накопление троллейбусов на следующих остановочных пунктах:

1. «Гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова» в количестве 5 единиц:

— 1 троллейбус следует до остановки «ТК «Центральный»;

— 2 троллейбуса до остановки «Мкр. «Белореченский» (по ул. Айской);

— 2 троллейбуса до остановки «Ледовый Дворец «Уфа–Арена» (по ул. Р. Зорге).

2. Между остановочными пунктами «Железнодорожная больница» и «Госцирк» в количестве 5 единиц:

— 1 троллейбус следует до остановки «Троллейбусное депо № 2»;

— 2 троллейбуса до остановки «Уфимский ДОК» (по ул. Первомайской);

— 2 троллейбуса до остановки «Уфимский ДОК» (по ул. Кольцевой).

На остановочном пункте «Госцирк» будет произведено накопление 4 трамваев, следующих по схеме:

— 2 трамвая следуют до остановки «Улица Пушкина»;

— 1 трамвай следует до остановки «Железнодорожный вокзал»;

— 1 трамвай следует до остановки «Зеленая роща».

Работа общественного транспорта в новогодние каникулы с 1 по 10 января 2021 года будет производиться по графику выходного дня.

 

ИА «Башинформ»

Теги: транспорт
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