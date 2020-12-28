В Башкирии подписчикам местных газет подарили символ 2021 года - телят





В Кугарчинском районе Башкирии подвели итоги новогоднего розыгрыша среди читателей-подписчиков местных газет «Кугарчинские вести» и «Моразым» на первое полугодие 2021 года.

Победителям вручили суперпризы — телят. Главные призы предоставили спонсоры — глава КФХ Сергей Тужилкин и директор ООО «Калдар» Зариф Ибрагимов.

Счастливыми обладателями телят стали Михаил Панчиков из села Новониколаевское и Зайтуна Сафина из деревни Бикбулатово. Михаилу Панчикову 53 года, он дома разводит крупный рогатый скот. Зайтуна Рахматовна — пенсионерка, ей 78 лет, всю жизнь проработала дояркой на ферме, вырастила 5 детей.

«Поступило рекордное количество квитанций — 963. Пусть главный приз — символ наступающего года принесет им все самое лучшее: счастье, здоровье, успех и стабильность! — отметил главный редактор Кугарчинского информационного центра Альбина Ладыженко. — Были также разыграны призы — бытовая техника, абонементы в бассейн ДЮСШ, подарочные сертификаты и другие приятные подарки».