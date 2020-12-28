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Топ-10 новогодних фильмов: что смотрят жители Башкирии

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

По данным онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ в этом году американская рождественская комедия 1990 года «Один дома» обогнала в киночартах республики российский новогодний альманах «Елки».

Традиционно такие фильмы создают атмосферу праздника, что особенно актуально в этом году. Грядущие январские каникулы должны побить рекорды просмотров на фоне роста популярности онлайн-кинотеатров. По прогнозам аналитиков МегаФон ТВ, количество пользователей приложения к концу года увеличится на четверть.

Топ-10 новогодних фильмов. В список самых популярных праздничных фильмов, которые смотрели в течение года пользователи сервиса в Башкортостане, вошли зарубежные и российские семейные комедии, фантастика, мелодрамы. В первую десятку попали две первые части фильма «Один дома», «Елки 3» и культовый новогодний советский фильм «Ирония судьбы, или с легким паром».

В списке самых популярных праздничных фильмов в Башкортостане:

  1. Рождество на двоих
  2. Отпуск по обмену
  3. Один дома, Один дома 2
  4. Чарли и шоколадная фабрика
  5. Здравствуй, папа, Новый год
  6. Ёлки 3
  7. Рождество
  8. Необыкновенная история на Рождество
  9. «Старый» Новый год
  10. Ирония судьбы, или с легким паром

Что еще смотрят в Башкирии? Жители республики поднимают настроение не только полнометражным кино – популярны также сериалы, телевидение и мультфильмы. Среди сериалов этого года лидируют: «Гранд», «Фитнес» и «Игра престолов», а самыми востребованными новогодними мультипликационными фильмами для детей по данным сервиса стали:

  1. Гринч
  2. Рождественская история
  3. Кошмар перед рождеством

Киноновинки. Специально к наступающему празднику МегаФон ТВ предложил самые долгожданные премьеры этого года. Так, на сервисе стартовал показ фильма «Довод», который стал одним из главных рекордсменов в кинотеатрах России. Также пользователям доступна новая солнечная комедия прямиком из Сочи — «Непосредственно Каха» эксклюзивно в подписке START.

Как смотреть выгоднее? Для желающих смотреть киноновинки, любимые фильмы и сериалы в течение всего следующего года по выгодной стоимости сервис подготовил акцию — подписку на весь 2021 год за 2021 рубль. В акции участвуют пакеты «Кино по подписке», «START», «More.tv», «Большой детский». При этом абоненты МегаФона экономят интернет-трафик при просмотре.

 

Ирина Зимина

Теги: МегаФон, Новый год, фильмы, рейтинг
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