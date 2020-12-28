Ростислав Мурзагулов вошел в Совет Главы Башкирии по межнациональным отношениям

Также в состав Совета вошла начальник управления Главы Башкирии по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева, она назначена ответственным секретарем Совета.

Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов вошел в состав Совета при главе республики по межнациональным отношениям.

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