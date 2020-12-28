Ростислав Мурзагулов вошел в Совет Главы Башкирии по межнациональным отношениям
Председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов вошел в состав Совета при главе республики по межнациональным отношениям.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также в состав Совета вошла начальник управления Главы Башкирии по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева, она назначена ответственным секретарем Совета.
Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Азат Бадранов назначен заместителем председателя совета.
Из состава объединения выведены Ольга Панчихина и Фанур Ягафаров.