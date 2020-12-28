Фото: ИА «Башинформ» Министр транспорта Башкирии не смог ответить на вопрос Хабирова об исчезновении «пазиков» Фото: ИА «Башинформ»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев во время доклада о предварительных итогах 2020 года в курируемой им сфере не смог ответить на вопрос Главы республики.

«Раз вы начали. Когда «пазики» из Уфы исчезнут?» — поинтересовался Радий Хабиров.

«Я не готов пока ответить», — сказал руководитель республиканского Минтранса.

В конце доклада чиновника Радий Хабиров четко обозначил, что «пазиков» в столице быть не должно.

«Это поручение! Не услышал, а есть», — подытожил Глава региона.

Напомним, с приходом в Башкирию в качестве руководителя Радий Хабиров поставил задачу провести транспортную реформу и обновить систему общественного транспорта. Именно тогда Глава республики сравнил Уфу с Техасом.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что регион не попал в федеральную программу обновления общественного транспорта из-за несоответствия ряду требований конкурсного отбора.