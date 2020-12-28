В Нагаево прошел новогодний праздник двора в рамках проекта «Реальные дела»









В преддверии Нового года в поселке Нагаево во дворе улиц Медовая и Рождественская прошел праздник двора. Торжество состоялось в рамках проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия» с участием волонтеров проекта «Наша забота».

В региональное отделение партии поступило обращение от жительницы 30 квартала в посёлке Нагаево. Елена Гизатуллина попросила организовать праздник для жителей поселка и установить горку на детской площадке.

«Такие праздники приучают жителей квартала к культуре общения, позитивному отношению к жизни, поддержанию чистоты как во дворе, так и в поселке. Кроме того, такие программы пропагандируют здоровый образ жизни среди представителей младшего поколения», — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Елена Гизатуллина поблагодарила всех, кто помог в организации праздника. Торжеству радовались и взрослые, и дети со всех окрестных домов. Малышей ждала насыщенная программа с играми, подарками от Деда Мороза и Снегурочки. Для всех желающих был приготовлен бесплатный плов. Мероприятия прошли на свежем воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.