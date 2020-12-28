В дни новогодних каникул в Башкортостане будут действовать ограничения на продажу алкогольной продукции. Напомним, продажа алкоголя в дни январских каникул была регламентирована в декабре прошлого года. 3 января будет действовать полный запрет на торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, с 4 по 6 января продажа будет ограничена периодом с 10 до 14 часов.

В Башкирии в новогодние праздники будет ограничена продажа алкоголя Фото: Валерий Шахов

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