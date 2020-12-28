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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в новогодние праздники будет ограничена продажа алкоголя

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии в новогодние праздники будет ограничена продажа алкоголя Фото: Валерий Шахов

В дни новогодних каникул в Башкортостане будут действовать ограничения на продажу алкогольной продукции. Напомним, продажа алкоголя в дни январских каникул была регламентирована в декабре прошлого года. 3 января будет действовать полный запрет на торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, с 4 по 6 января продажа будет ограничена периодом с 10 до 14 часов.

«Закон принимался после продолжительных консультаций с экспертами, медицинским сообществом и общественными организациями. Ежегодно в январе судмедэксперты фиксируют наибольшее количество смертей, так или иначе связанных с употреблением алкоголя. В первые дни – 1–3 января – происходит больше всего отравлений, причем именно 3 января наблюдается максимум. В последующие дни обостряется другая проблема – 5–7 января учащаются алкогольные психозы, которые порой приводят к суицидам и убийствам. Увеличивается количество травм и несчастных случаев, а также пожаров, вызванных курением или неосторожным обращением с огнем в состоянии опьянения. Профилактика всех этих негативных явлений и является главной задачей ограничений. Населением закон был воспринят с пониманием», — прокомментировал председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев.
По его словам, практика показала правильность принятого решения.
«В прошлом году в период с 1 по 8 января объем продажи спиртного в республике сократился на 27 процентов. Смертность от отравления алкоголем снизилась на 70 процентов. В четыре раза уменьшилось количество погибших при пожарах, причем только один человек из пяти погибших находился в нетрезвом состоянии. Значительное улучшение статистики – веский довод в пользу разумных ограничений».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Госсобрание РБ, ограничения
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