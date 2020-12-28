Коронавирус в Башкирии: Максимальный прирост заболевших; заразился главврач больницы

В Башкирии главный врач одной из больниц, заболевший коронавирусом на работе, рассказал о своих наблюдениях за действиями коллег.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие выходные в республике.

Максимальный прирост. За прошедшие выходные в Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 329 человек, плюс 165 и 164 случая в субботу и воскресенье – это максимальный прирост с начала пандемии. Общее число зараженных за весь период в республике достигло 18 395 человек. По данным Минздрава РБ, сейчас в стационарах проходят лечение 894 инфицированных коронавирусом, в тяжелом состоянии 71 человек, 12 пациентов — на ИВЛ. Амбулаторно лечатся 2 868 человек. За весь период выздоровело 14 501 человек.

Количество официально подтвержденных летальных случаев от ковида в выходные выросло на одного и всего составило 132 человека.

«Стало легче лишь на восьмой день». 27 декабря стало известно, что в Башкирии с COVID-19 борется главврач Чишминской районной больницы Камиль Яппаров, который заразился инфекцией на работе. Заболевшего медика лечат его же коллеги. «Сегодня восьмой день моей болезни, а лежу всего шестой, и первый день как почувствовал за весь период отступление болезни: легче стало дышать и перестала гореть от температуры грудная клетка, — поделился врач, отметив, что «каждый может оказаться в инфекционном госпитале, независимо, кем он работает». Главврач поблагодарил своих коллег за бескорыстную помощь и пожелал всем в канун Нового года здоровья и благополучия. «Я за период работы никогда так не наблюдал за действиями врачей и медицинских сестёр, за их слаженностью и четкостью профессионализма, добродушие и любовь к ближнему. Этим людям, которые сегодня работают в этом госпитале, явно деньги не играют в жизни основную роль, они готовы оказать помощь просто так», — заметил Яппаров. Напомним, с апреля на базе Чишминской больницы работает инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19, находящихся на гемодиализе. За этот период пролечен 891 пациент со всех районов республики.

Почему новорожденные не заражаются от ковид-инфицированных мам, рассказали в роддоме Уфы. «Ребенок, когда он только родился, новым вирусом заражен не будет, поскольку путь распространения этого вируса – преимущественно воздушно-капельный, а сам ребенок в этом мире еще почти не дышал», — объяснили в Демском ковид-госпитале, где с начала пандемии работает роддом для пациенток с подтвержденным COVID-19. На сегодня в Демском ковид-госпитале нет ни одного случая заражения новорожденных в специализированном родильном отделении.

При этом, по словам врача COVID-роддома, «красная» зона пропитана инфекцией, поэтому мать до выписки малыша своего не видит. Все об условиях содержания беременных с коронавирусом и трудностях лечения будущих мам – здесь.

Новая партия вакцины. 26 декабря стало известно, что в Башкирию поступило еще 3 100 доз вакцины от COVID-19. Как сообщил Минздрав республики, это уже четвертая поставка антивируса в регион. До этого в республику было доставлено более 4,5 тысячи доз вакцин «Спутник V». В 2021 году суммарно поступит более миллиона доз вакцин не только «Гам-КОВИД-Вак», но и других производителей. Пока добровольно вакцинируют медицинских, социальных работников, сотрудников органов внутренних дел, ЖКХ и волонтеров.

При этом 26 декабря Минздрав РФ разрешил применять вакцину «Спутник V» лицам старше 60 лет. Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность российской вакцины «Спутник V» для пожилых людей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению», — сообщил он.﻿ Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Препарат разработали в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.

В целом по России на сегодня число заболевших коронавирусом превысило 3 млн случаев, из них более 200 тыс. новых зараженных было выявлено за последние семь дней — это новый максимум с начала пандемии. Умерли 54 778 человек. По данным Роспотребнадзора, новый «британский» штамм коронавируса, который распространяется на 70% быстрее, сейчас отсутствует в России. Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса выявили в Канаде. Власти Пекина объявили об ужесточении мер по противодействию коронавирусной инфекции из-за опасности новой вспышки инфекции.