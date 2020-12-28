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28 декабря Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на всех дорогах сняты ограничения, введенные из-за непогоды

ОБЩЕСТВО

В Башкирии по состоянию на 6 часов утра на дорогах республики все ограничения сняты. Движение транспорта происходит в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

В воскресенье, 27 декабря, из-за неблагоприятных погодных условий был закрыт въезд грузового транспорта в Уфу, а также для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа — Оренбург с 60 по 112 км.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дороги
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