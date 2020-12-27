В Башкирии пенсионер ударил ножом родного сына, требующего у него деньги
В Башкирии пенсионер ударил ножом родного сына, требующего у него деньги Фото: ИА «Башинформ»
В Кигинском районе Башкирии пенсионер ударил ножом родного сына за то, что тот требовал у него деньги. Мужчину с ножевым ранением доставили в больницу.
По предварительным данным, 37-летний мужчина требовал у родителей деньги и начал избивать своего 66-летнего отца. В драке пенсионер стукнул сына кочергой, а затем схватил нож и ударил его в шею.
В настоящее время подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания в полиции.
По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет принято процессуальное решение, сообщили в МВД по РБ.