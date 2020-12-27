Известный спортсмен, блогер Рустам Набиев подарил Радию Хабирову камень с вершины Эльбруса

Фото: пресс - служба главы Башкортостана







Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Сегодня глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с известным общественным деятелем, спортсменом, блогером Рустамом Набиевым. Напомним, что в сентябре 2020 года Рустам Набиев первым в истории покорил Эльбрус (6 220 м) только на руках с помощью ледорубов. Он 15 часов поднимался на гору, прошёл 13 км. В декабре 2020 года Рустам Набиев принял участие в видеоконференции с Президентом России Владимиром Путиным, во время которой поделился планами покорить гору Чо-Ойю (8 201 м) в Гималаях. Об этом он рассказал и на встрече с Радием Хабировым.

«Хочу достичь новых результатов, в том числе в плане спорта. Поэтому после Эльбруса поставил для себя новую цель: взойти на вершину горы Чо-Ойю, гораздо более высокую, чем Эльбрус. Такого никогда не делал человек без ног. Планирую в сентябре 2021 года поехать в Гималаи и осуществить эту цель. Понимаю, что это будет не так просто, понимаю, какая это ответственность. Но мной движет цель. И это закаляет мой дух», — рассказал Рустам Набиев.

«Такие люди, как вы, дают возможность очень многим поверить в свои силы. Республика гордится вами. Оказаться в такой сложной ситуации – и при этом сохранить удивительное желание жить, жить по-настоящему, не унывать и идти вперёд. Восхищаюсь вашей силой воли и энергией. Мира и счастья вашей семье и всем близким», — отметил Радий Хабиров.

«Этому парню всего 28 лет... А он столько уже пережил... тяжелейшую травму во время обрушения казармы в период службы, потерю ног, долгие месяцы лечения, инвалидность... Но при этом сохранил удивительное желание жить, жить по-настоящему, не унывать и идти вперёд. Как ему это удаётся, наверное, знает только он один... И ещё, пожалуй, его хрупкая с виду, но сильная духом супруга... Рустам Набиев покорил Эльбрус (шёл сам, на руках) и собирается покорить восьмитысячник в Гималаях... Казалось бы, обычный парень, родился в обычной семье в Чекмагушевском районе... А столько силы воли и энергии... Спасибо ему за пример жизнелюбия, человеческой отваги и примера не унывать... Р.S. Мира и счастья его семье, всем близким, а двум очаровательным дочуркам — особенно», — написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях после завершения встречи.

Справка:

Глава Башкортостана предложил спортсмену ещё раз всё хорошо обдумать, потому что у него есть жена и дети. А подобные восхождения – это всегда определённый риск. Но в случае, если решение будет принято, Радий Хабиров пообещал поддержку от региона.Рустам Набиев подарил главе республики камень с вершины Эльбруса, который он привёз с собой, а Радий Хабиров активисту – памятные часы.Рустам Ильгизович Набиев родился 13 мая 1992 года в селе Чекмагуш Чекмагушевского района. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.

В июне 2015 года призван в ряды российской армии. 12 июля 2015 года пострадал в результате обрушения здания казармы 3-го учебного парашютно-десантного батальона 242 учебного центра ВДВ в Омске. 10 месяцев проходил реабилитацию в военном госпитале в Московской области. Ему ампутировали обе ноги выше колен, перенес 16 операций. В мае 2016 года вернулся домой.

Общественный деятель, спортсмен, активный блогер. Играл в составе команды по следж-хоккею «Феникс» (Московская область). С 2019 года – член Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества.