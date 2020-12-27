Самое главное в жизни человека – семья: глава Башкирии на «Территории женского счастья»

Фото: Олег Яровиков













Фото: Олег Яровиков

«Территория женского счастья» — это замечательный проект, я благодарен коллективу и своей жене, которая является идеологом этой академии, проект очень нужный, сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров во время прямого эфира на телеканале БСТ.

Глава региона признался, что он всегда готов поддерживать проекты, которые несут добро, свет, активность, реальную пользу и помощь Он вспомнил, что когда посещал «Территорию женского счастья» в Ишимбае, один этаж дворца культуры был превращен в большую приемную врачей разных специальностей, и к ним была огромная очередь. Женщины смогли получить консультацию у профессиональных специалистов. На «Территории женского счастья» оказывается и реальная помощь по особенным случаям.

«Обратная связь с проектом у меня очень простая. Когда Каринэ приезжает с очередного города или района, где проходила «Территория женского счастья», я в течение часа слушаю ее безостановочно, она делится своими эмоциями, переживаниями. Еще я заметил такой тренд. Некоторые главы муниципалитетов даже через меня, как бы по «блату», пытаются договориться, чтобы проект приехал к ним, это тоже один из важных показателей», — сказал Радий Хабиров.

«Бог создавал женщину особым образом и создал ее особый мир, который совершенно отличается от мужского. Преображение внешности, основ ухода за ней, конечно, влияет на женщину. Если говорить о сегодняшних наших героинях, то преображать их будет внимание коллектива «Территории женского счастья», наша поддержка. У них был, может, непростой период в жизни, но вся эта теплота и любовь позволят им почувствовать себя женщиной. Мы, к сожалению, сегодня живем в очень агрессивном и жестоком мире. И когда появляется маленький островок, где тепло, где на тебя просто смотрят с любовью и добротой – это делает весь наш мир лучше», — сказал Радий Хабиров.

«Семья сегодня испытывает давление разных факторов: этических, материальных и других. Когда мы были молодыми, мы не думали о деньгах, женились, создавали семьи. Сейчас все стало более рациональным, не знаю хорошо это или нет. Самое страшно в другом, когда периодически количество браков меньше количества разводов. Я также не очень разделяю понятие «гражданский брак». Семья должна быть настоящей, где есть любовь, забота друг о друге. Наша республика всегда отличалась спокойным отношением к внешним заходам и придерживалась традиционных ценностей. Нам еще больше надо работать и создавать условия, чтобы молодежь женилась, чтобы они жили вместе, созидали, работали и рождали детей», — высказал свое мнение Глава Башкортостана.

Во время эфира Глава республики понаблюдал, как происходит преображение двух представительниц прекрасного пола и высказал свое мнение о том, как должны выглядеть женщины.По словам Главы республики, самое главное в жизни человека – это семья, и даже когда ты защищаешь свою родину, ты защищаешь прежде всего свою семью.Напомним, открытая академия «Территория женского счастья» реализуется с августа 2019 года в городах и районах Башкортостана. Всего проведено девять масштабных мероприятий в Стерлитамаке, Нефтекамске, Давлеканово, Ишимбае, Учалах и Баймаке, Иглино, Чишмах и Белебее. Суммарно «Территорию женского счастья» посетили более 23 тысяч человек.

В ноябре 2020 года открытая академия впервые прошла в онлайн-формате. Республиканский проект «Территория женского счастья» стал одним из победителей конкурса грантов главы Башкортостана на развитие гражданского общества, а также одним из победителей конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.