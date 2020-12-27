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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил женщин Башкирии с наступающим Новым годом

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров поздравил женщин Башкирии с наступающим Новым годом Фото: Олег Яровиков

Любить и быть любимыми, пожелал Глава Башкортостана Радий Хабиров женщинам республики во время прямого эфира проекта открытая Академия «Территория женского счастья», который прошел сегодня на телеканале БСТ.

«Я желаю им также быть здоровыми, в этом году мы особенно поняли, насколько наше здоровье может быть уязвимым. Я бы просил наших женщин поберечь себя. Учитывая то обстоятельство, что они гораздо разумнее мужчин, у них хватило сил, беречь своих мужчин, детей, родителей и близких. Я бы всем женщинам пожелал встретить наступающий 2021 год с верой, надеждой и светом в душе. Мужчины Башкортостана постараются сделать все, чтобы их жизнь была лучше», — сказал глава республики обращаясь к женщинам со своими новогодними пожеланиями.
Ведущие сегодняшнего эфира Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко рассказали Радию Хабирову, что ранее в прямом эфире его супруга Каринэ Владимировна поделилась своей детской мечтой посетить парк аттракционов.
«Значит, будет парк аттракционов, будем исполнять это желание», — сказал глава республики.
Во время трехчасового телемарафона в прямом эфире главного республиканского телеканала «БСТ» приглашенные эксперты и звездные гости рассказали о подготовке новогодних подарков, украшений, угощений, а также дали рекомендации для каждой зрительницы — как в суете приятных хлопот позаботиться и о себе.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Радий Хабиров, Новый год, Территория женского счастья
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