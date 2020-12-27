Фото: соцсети В Башкирии с COVID-19 борется главврач Чишминской райбольницы, заразившийся на работе Фото: соцсети

В Башкирии с COVID-19 борется главврач Чишминской райбольницы Камиль Яппаров, который заразился инфекцией на работе. Забелевшего медика лечат его же коллеги. О том, что ему стало легче лишь на восьмой день болезни, врач рассказал в соцсетях.

﻿«Сегодня восьмой день моей болезни, а лежу всего шестой, и первый день как почувствовал за весь период отступление болезни: легче стало дышать и гореть от температуры грудная клетка, — поделился врач. — Каждый житель может оказаться в инфекционном госпитале, независимо, кем он работает и чем занимается. Я держался до последнего и не предполагал даже, что также как все могу заболеть коронавирусной инфекцией, хотя соблюдение масочного режима было безупречным. Обращались люди с различными своими заболеваниями и различить среди них, здоровые или они больные невозможно, да и нельзя здесь кого обвинить, потому что они приходили за помощью».

Камиля Яппаров благодарит всех своих коллег за их бескорыстную помощь.

﻿«Я за период работы никогда так не наблюдал за действиями врачей и медицинских сестёр, за их слаженностью и четкостью профессионализма, добродушие и любовь к ближнему. Этим людям , которые сегодня работают в этом госпитале, явно деньги не играют в жизни основную роль, они готовы помощь просто так, ведь все люди уже осознали, не за какие деньги здоровье не купишь и не предложишь ему нести твою болезнь за тебя. Находясь здесь в канун Нового года позвольте пожелать всем медицинским работникам здоровья, благополучия всем близким, родственникам и вашим детям», — добавил он.

С 14 апреля на базе Чишминской центральной районной больницы функционирует инфекционный госпиталь для пациентов с COVID-19, находящихся на гемодиализе. За этот период было пролечено 891 пациент со всех районов Башкортостана.