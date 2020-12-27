В Уфе на 87-м году жизни скончался писатель, поэт Георгий Иванович Кацерик

26 декабря в Уфе на 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался писатель, поэт, отдавший много лет развитию здравоохранения, Георгий Иванович Кацерик. Об этом сообщил писатель Камиль Зиганшин.

Георгий Кацерик родился 12 мая 1934 года в Уфе. Еще в годы учебы в Башкирском мединституте увлекся поэзией. После окончания БГМИ был распределен в Бурзянский район, работал хирургом, затем заместителем главного врача районной больницы. После многие годы работал в различных медучреждениях республики — главврачом психоневрологического диспансера Стерлитамака, заведующим отделением Бирской центральной районной больницы, психотерапевтом в больницах Уфы, заведующим отделением Республиканского наркологического диспансера. С 2004 года работал корреспондентом газеты «Истоки», писал статьи и обозрения, много лет профессионально вел рубрику, посвященную тайнам здоровья и уникальным возможностям человеческого организма.Первая книга Георгия Ивановича — сборник стихов под названием «Перо и скальпель» вышла в свет в 1977 году в Башгосиздате. Она вся пронизана светлой любовью к родному краю, башкирской природе, сельским врачам, людям труда, делающим нужное для всех дело. Близкий друг и товарищ Георгия Ивановича писатель Юрий Узиков называл его «романтиком со скальпелем в руках».

Георгий Кацерик много писал и для детей. Представителям молодого поколения посвящены его книги «Форелевый ручей» (1990), «Где живет Ала-Буга?» (1994). В сборники «Хвойное эхо» (1984) и «Бурзянский дневник» (1994) вошли стихотворения, рассказы и очерки об этом заповедном крае, навеянные впечатлениями писателя о жизни в этих краях.

Широкий общественный резонанс вызвала его книга «Излечение неизлечимых», в которой Георгий Кацерик обобщает свой богатый опыт лечения и профилактики наркоманов. Он много переводил, являлся автором переводов стихов Кабира Акбашева, Рами Гарипова, Сафуана Алибаева и других башкирских поэтов на русский язык.

Прощание с покойным состоится завтра 28 декабря.