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В Башкирии число инфицированных COVID-19 и заболевших пневмонией только растет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число инфицированных COVID-19 и заболевших пневмонией только растет Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии число инфицированных COVID-19 и заболевших пневмонией только растет.

За последние сутки выявлено 164 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией и 353 случая — внебольничной пневмонией.

Общее число заболевших ковидом на сегодняшний день составляет 18 395.

По данным Минздрава РБ, за сутки выздоровели 70 человек. В стационарах лечатся 894 человека. Из них в тяжелом состоянии —71, на ИВЛ — 12.

Новых случаев смерти смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего умерших — 132.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
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