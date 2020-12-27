В Башкирии число инфицированных COVID-19 и заболевших пневмонией только растет
В Башкирии число инфицированных COVID-19 и заболевших пневмонией только растет Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии число инфицированных COVID-19 и заболевших пневмонией только растет.
За последние сутки выявлено 164 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией и 353 случая — внебольничной пневмонией.
Общее число заболевших ковидом на сегодняшний день составляет 18 395.
По данным Минздрава РБ, за сутки выздоровели 70 человек. В стационарах лечатся 894 человека. Из них в тяжелом состоянии —71, на ИВЛ — 12.
Новых случаев смерти смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Всего умерших — 132.