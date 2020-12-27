Фото: Валерий Шахов В Башкирии в «декретный» отпуск по уходу за ребенком уходят отцы, бабушки и дедушки Фото: Валерий Шахов

В Башкирии правом отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет пользуются как матери малышей, так и отцы, бабушки и дедушки, сообщили в Фонде соцстрахования республики.

Согласно действующему законодательству, право на «декретный» отпуск с выплатой соответствующего пособия имеют официально трудоустроенные граждане: один из родителей или другой член семьи, осуществляющий уход за ребенком.

Так, начиная с 1 июля 2020 года 376 мужчин воспользовались таким правом. На сегодняшний день 295 из них продолжают находиться в «декретном» отпуске и ухаживать за детьми. Об одном из них — 28-летнем уфимце Азате Юнусове﻿ рассказывал «Башинформ».Всего с июля по настоящее время более 33,3 тысяч граждан получали пособия по уходу за ребенком от Регионального отделения Фонда. На сегодняшний день продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет более 25,5 тысяч застрахованных работающих граждан.

Размер пособия рассчитывается одинаково для всех – в размере 40% от среднего заработка оформляющего отпуск гражданина за два календарных года. В 2020 году максимальная сумма пособия составляет 27 984,66 рублей в месяц, минимальная сумма с учетом районного коэффициента в республике — 7 764,80 рублей в месяц. При этом не имеет значения, какой это по счету в семье ребенок.

За период действия «Прямых выплат» в Республике Башкортостан (с 01.07.2020) Региональное отделение Фонда назначило выплат работающим гражданам пособий по уходу за ребенком на общую сумму около 1,7 млрд рублей.