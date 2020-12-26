Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" В Башкирии пропала 31-летняя женщина Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Башкирии пропала Лена Тюленева (Сайфутдинова) 1989 года рождения. 12 декабря она вышла из дома в Уфе и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении нет информации.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза.

Была одета в светло-салатовую куртку, синие джинсы, светло-коричневые ботинки, белая меховая шапка-ушанка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 02.