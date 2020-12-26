Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.69

EUR 89.87

27 декабря Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Сильный снег и метель»: ГИБДД Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях. По данным ведомства, на автодорогах республики наблюдается ухудшение видимости, сильный снег и метель.

«На автодорогах затруднено движение транспорта. На границе с Республикой Татарстан с 19.00 ограничено движение для автобусов и большегрузов. Ограничение будет снято по наступлению благоприятных погодных условий. Настоятельно рекомендуем без острой необходимости не выезжать в дальнюю дорогу», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что ﻿с 27 по 29 декабря ожидается снег, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололед, снежные заносы, снежный накат, гололедица.Ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.

Дорожные службы призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ГИБДД, ухудшение погодных условий
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
17-летняя Яна Габбасова из Башкирии прошла в финал шоу «Голос-9»
17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска прошла в финал проекта Первого канала «Голос-9». В полуфинале девушка спела песню Ирины Дубцовой «О нем». Песня в
В 2021 году в Башкирии плата за капремонт вырастет на 4%
В 2021 и 2022 годах размер взносов на капремонт в Башкирии будет повышаться на уровень инфляции – 4%. Такие данные приводит Министерство ЖКХ РБ. В 2020
МЧС Башкирии предупреждает граждан о комплексе неблагоприятных погодных явлений
В Башкирии с 20 часов 26 декабря до 20 часов 27 декабря прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений: ночью по западу, днем местами ожидается метель п
Владимир Путин назначил Константина Толкачева представителем России в Совете Европы
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым утвердил состав делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе местных и регионал
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть