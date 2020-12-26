«Сильный снег и метель»: ГИБДД Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях. По данным ведомства, на автодорогах республики наблюдается ухудшение видимости, сильный снег и метель.

«На автодорогах затруднено движение транспорта. На границе с Республикой Татарстан с 19.00 ограничено движение для автобусов и большегрузов. Ограничение будет снято по наступлению благоприятных погодных условий. Настоятельно рекомендуем без острой необходимости не выезжать в дальнюю дорогу», — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что ﻿с 27 по 29 декабря ожидается снег, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололед, снежные заносы, снежный накат, гололедица.Ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.

Дорожные службы призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.