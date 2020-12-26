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26 декабря Суббота

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В Башкирии водителей предупреждают об ухудшении дорожных условий

ОБЩЕСТВО

В Башкирии водителей предупреждают об ухудшении дорожных условий.

С 27 по 29 декабря ожидается снег, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололед, снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ухудшение видимости в явлениях до 500 м и менее.

Дорожные службы призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дороги
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