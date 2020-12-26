Фото: соцсети / Елена Вавилова Сергей Греков поручил приостановить установку шестиметрового забора в уфимской Черниковке Фото: соцсети / Елена Вавилова

Временно исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Греков поручил приостановить монтаж шумозащитного экрана возле дома №2 по улице Первомайской.

Напомним, ﻿в Уфе из-за жалобы уфимки на шум возле ее дома напротив парка Победы установили шестиметровый забор. Для того чтобы звуконепроницаемые щитовые панели «выросли» у дома жительницы, она обратилась в суд. Решение было вынесено в пользу женщины.

Сегодня в мэрии города сообщили, что ﻿до 28 декабря совместно с представителями подрядной организацией специалисты замерят уровень шума внутри дома на этажах, а также на проезжей части по крайней правой полосе напротив указанного дома.

«До 31 декабря подрядчик ООО «ПСК «Нефтегазстрой» демонтирует экран до отметки 3 метра. Остальные 3 метра экрана планируется выполнить после утверждение проекта, который будет вынесен на рассмотрение жильцов дома», — прокомментировали в администрации.

10 января проведут собрание с жильцами дома. По итогам встречи администрация Уфы примет решение о возможном обращении в суд за разъяснением судебного акта по установке шумозащитного экрана, отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, ﻿что высокий забор вызвал неоднозначную реакцию как жителей дома, так и горожан. По мнению жильцов, он снизил видимость на переходе как пешеходов, так и водителей. Соседи уфимки на стадии установки опорных конструкций выходили на улицу, чтобы выразить свое несогласие. Пожилые люди жаловались на отсутствие света из-за панелей. По сообщениям жителей дома на улице Комарова, в 2016 году по требованию той же женщины здесь уже был установлен трехметровый забор. По ее мнению, он оказался не функциональным, и его демонтировали.