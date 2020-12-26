Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.69 ↓

EUR 89.87 ↑

26 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сергей Греков поручил приостановить установку шестиметрового забора в уфимской Черниковке

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети / Елена Вавилова

Сергей Греков поручил приостановить установку шестиметрового забора в уфимской Черниковке Фото: соцсети / Елена Вавилова

Временно исполняющий обязанности главы администрации Уфы Сергей Греков поручил приостановить монтаж шумозащитного экрана возле дома №2 по улице Первомайской.

Напомним, ﻿в Уфе из-за жалобы уфимки на шум возле ее дома напротив парка Победы установили шестиметровый забор. Для того чтобы звуконепроницаемые щитовые панели «выросли» у дома жительницы, она обратилась в суд. Решение было вынесено в пользу женщины.

Сегодня в мэрии города сообщили, что ﻿до 28 декабря совместно с представителями подрядной организацией специалисты замерят уровень шума внутри дома на этажах, а также на проезжей части по крайней правой полосе напротив указанного дома.

«До 31 декабря подрядчик ООО «ПСК «Нефтегазстрой» демонтирует экран до отметки 3 метра. Остальные 3 метра экрана планируется выполнить после утверждение проекта, который будет вынесен на рассмотрение жильцов дома», — прокомментировали в администрации.

10 января проведут собрание с жильцами дома. По итогам встречи администрация Уфы примет решение о возможном обращении в суд за разъяснением судебного акта по установке шумозащитного экрана, отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, ﻿что высокий забор вызвал неоднозначную реакцию как жителей дома, так и горожан. По мнению жильцов, он снизил видимость на переходе как пешеходов, так и водителей. Соседи уфимки на стадии установки опорных конструкций выходили на улицу, чтобы выразить свое несогласие. Пожилые люди жаловались на отсутствие света из-за панелей. По сообщениям жителей дома на улице Комарова, в 2016 году по требованию той же женщины здесь уже был установлен трехметровый забор. По ее мнению, он оказался не функциональным, и его демонтировали.

 

ИА «Башинформ»

Теги: мэрия Уфы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
ОРВИ, грипп и коронавирус: разбираем отличия с врачом-инфекционистом из Уфы
Мыть руки, носить маски и избегать большого скопления людей. Эти три простых правила за 2020 год усвоил, наверное, каждый. Коронавирус сделал свое дело.
Ушел из жизни народный художник Башкортостана Федор Кащеев
25 декабря на 87-м году жизни скончался один из основателей башкирской школы живописи, народный художник Башкирской АССР, заслуженный художник РСФСР Федо
В Башкирии бабушка впала в кому после жестокого избиения в собственной квартире
В Янауле семейный конфликт перерос в жестокую драку. Как стало известно агентству «Башинформ» от источника в правоохранительных органах, накануне в одной
Что нужно знать про вакцину и антитела от коронавируса
Сколько стоит сделать вакцину, нужна ли она, если уже переболел, какие бывают антитела? Совместно с Минздравом Башкирии мы подготовили ответы на эти и др
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть