В Уфе традиционный парад Дедов Морозов прошел в формате автопробега
Фото: Валерий Шахов
В Уфе традиционный парад Дедов Морозов прошел в формате праздничного автопробега. Участие в нем приняли Деды Морозы семи районов столицы, победившие в онлайн-конкурсе «Битва Дедов Морозов».
Все мероприятия организовались с соблюдением всех санитарных норм и в соответствии с антиковидными мерами.
Автопробег начался от ёлки, расположенной на площади имени Салавата Юлаева, затем парад прошел по главным улицам столицы – Заки Валиди, Карла Маркса, Пушкина, Ленина, Революционной, 50-летия Октября, проспекту Октября.
Праздник сопровождался танцевальными флешмобами, играми, выступлениями творческих ансамблей, интерактивами со зрителями.
Мероприятие завершилось веселыми хороводами с ростовыми куклами, песнями и танцами.