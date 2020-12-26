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В Уфе традиционный парад Дедов Морозов прошел в формате автопробега

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

В Уфе ﻿традиционный парад Дедов Морозов прошел в формате праздничного автопробега. Участие в нем приняли Деды Морозы семи районов столицы, победившие в онлайн-конкурсе «Битва Дедов Морозов».

Все мероприятия организовались с соблюдением всех санитарных норм и в соответствии с антиковидными мерами.

﻿Автопробег начался от ёлки, расположенной на площади имени Салавата Юлаева, затем парад прошел по главным улицам столицы – Заки Валиди, Карла Маркса, Пушкина, Ленина, Революционной, 50-летия Октября, проспекту Октября.

﻿Праздник сопровождался танцевальными флешмобами, играми, выступлениями творческих ансамблей, интерактивами со зрителями.

Мероприятие завершилось веселыми хороводами с ростовыми куклами, песнями и танцами.

Сегодня парад Дедов Морозов ﻿прошел также в городах и муниципалитетах республики. Заявки на праздник приходили в муниципалитеты от сельских поселений, предприятий, детских садов, учреждений культуры. Помимо костюмированного шествия в городах и районах Башкирии, проходили игры, флешмобы, выступления творческих ансамблей. Каждый муниципалитет мог посоревноваться друг с другом изобретательностью в подготовке к мероприятию – на Парад, помимо сказочных персонажей, вышли местные музыканты и танцоры, ростовые куклы, ансамбли, чтобы подарить городу яркий праздник и зарядить всех хорошим настроением.

Салават
Караидель
Стерлибашево
Чекмагушевский
Белорецк

Уфимский
Стерлитамак

 

ИА «Башинформ»

Теги: парад Дедов Морозов
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