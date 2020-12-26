Фото: Олег Яровиков В Уфе определился подрядчик для отлова бездомных животных на 2021 год Фото: Олег Яровиков

В Уфе отлов безнадзорных животных в 2021 году обойдётся в 8,9 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Заказчик — Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы — заключит контракт на отлов бездомных животных с местной компанией «Фреш-Микс».

Максимальная цена услуг, оказанных по контракту по отлову одного животного, не должна была превышать 10 787 рублей, следует из информации на портале.

Общая стоимость контракта составит 8,9 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета города.

Напомним, согласно Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятого во время весенней сессии 2020 года Закона «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан», при отлове запрещается использовать травмоопасные средства. ﻿Усиливается контроль за деятельностью организаций, занимающихся отловом животных. Организации, занимающиеся отловом, несут ответственность не только за жизни, но и за здоровье животных. ﻿Согласно законодательному акту, отловленных животных, не проявляющих агрессии, после стерилизации будут возвращать на прежние места их обитания, потерявшихся возвращать владельцам или искать новых.