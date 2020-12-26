В Уфе волонтёры спасли от гибели пенсионера, которого в подъезд выгнала родная внучка

В Уфе участковый полиции и волонтеры помогли пенсионеру, который на старости лет остался без крыши над головой.

65-летний Леонид Владимирович Федоров — житель микрорайона Сипайлово. Всю жизнь он проработал слесарем, вышел на заслуженный отдых. Является инвалидом 2 группы. Он и предположить не мог, что на пенсии будет питаться на помойке и спать в подъезде. Его родная 17-летняя внучка выгнала деда на улицу без капли сожаления. И больше недели, в мороз, ему пришлось ночевать у порога собственной квартиры. Равнодушна к судьбе мужчины была и его супруга.

Соседи, видя такую несправедливость, обратились в полицию. Как сообщили в МВД по РБ, разбираться в такой непростой ситуации пришлось 23-летнему участковому уполномоченному полиции Айрату Байчурину. После первого визита полицейского пенсионер смог попасть в свой дом и ночевал там на протяжении долгого времени. Но в ноябре мужчина вновь оказался на улице. Полицейский снова помог пенсионеру попасть в квартиру, но теперь уже сам Леонид Владимирович не желал жить в невыносимых условиях.

Тогда полицейский вместе с волонтёрами уфимской благотворительной организации «Дорогие мои старики» стали искать пути решения проблемы пожилого уфимца. Дедушку сначала поместили на съемную квартиру, где накормили, отмыли, подстригли, обогрели.

﻿«Состояние у дедушки было ужасное. После перенесенного инсульта очень плохо двигается у него левая рука и нога. Он еле стоял, ноги не держали, были сильные отеки, недержание мочи. К тому же у него были выявлены гидроцефалия, гипертония. Выкинуть такого пожилого человека на улицу, это жестоко, это смертельно», — сообщили в благотворительной организации.

В съемной квартире мужчина пришел в себя. Леониду Владимировичу организовали прохождение медкомиссии. После сотрудники центра социальной защиты оформили его в интернат по государственной путёвке. Сейчас он проживает в селе Метели Дуванского района в отделении Кудеевского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Леонид Владимирович выражает огромную благодарность всем, кто ему помог: волонтерам, участковому Айрату, соседям, врачам, сотрудникам РЦСОН.

﻿«Нас спрашивают, почему мы жену Леонида Владимировича тоже не забрали от внучки? Ведь, как потом оказалось, бабушке тоже требуется уход и помощь врачей, — прокомментировали в фонде «Дорогие мои старики». — На самом деле, все не так просто, как нам описали ситуацию изначально. В действительности сама жена дяди Лёни попросила его уйти из дома, так как внучка молодая и не может ухаживать за дедом, ей стыдно менять ему подгузники. При этом они продолжали пользоваться пенсией дяди Лёни, а она не маленькая, и всячески отказывались его кормить с лета. Выжил он благодаря соседям. На внучку мы будем подавать заявление по статье «оставление в опасности».