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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В 2021 году проводной интернет появится в 262 населенных пунктах Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: из открытых источников

В 2021 году проводной интернет появится в 262 населенных пунктах Башкирии Фото: из открытых источников

В 2021 году проводной интернет появится в 262 населенных пунктах Башкирии, сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

﻿«У нас в республике около 1200 населённых пунктов, к сожалению, до сих пор не имеют проводного подключения к интернету. Назвать эту ситуацию нормальной, конечно, нельзя. Особенно остро проблему мы ощутили весной, когда перевели работников и школьников на «дистанционку». После этого стало ясно, что нужны незамедлительные решения — откладывать больше нельзя. Разработали специальную программу. Уже в следующем году проводной интернет появится в 262 населенных пунктах. В каждом доме. А это без малого 40 тысяч домохозяйств или около 100 тысяч наших жителей. Им теперь масса услуг доступна станет: высокоскоростная интернет-связь, современное телевидение и телефония».
Премьер-министр пояснил, что проект будет реализован по схеме государственно-частного партнерства. Прокладывать связь на условиях софинансирования будет компания «Башинформсвязь», выигравшая подрядные работы в конкурсе.

﻿«В ближайшие годы мы полностью закроем потребность в качественном интернете в каждом селе и деревне – неважно, насколько они удалены от центра. Если уж делать жизнь комфортной, то повсеместно. Хорошо жить должны не только горожане, но и селяне. Сегодня человек, лишенный доступа в интернет, по сути, ограничен в своих возможностях развития и роста. Это недопустимо. И не просто потому, что это несправедливо. Это мешает развитию общества в целом. Мало ли какие потенциальные Ломоносовы сейчас пропадают в деревнях в безвестности. Просто потому, что не могут нормально выучиться. Как учиться, если у тебя доступ к информации ограничен старыми учебниками из школьной библиотеки? А ведь в результате страдает всё общество — слабеет конкуренция, падает качество человеческого материала. Вы посмотрите, какие страны становятся наиболее успешными. Те, что вот такие лакуны ликвидируют; те, что делают конкурентоспособными буквально каждого своего гражданина. Частные успехи отдельных граждан и создают общий успех. Это единственный, по-настоящему верный путь к успеху. Так что, мы эту проблему обязательно будем решать», — отметил премьер-министр.

 

ИА «Башинформ»

Теги: интернет
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