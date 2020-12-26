Премьер-министр пояснил, что проект будет реализован по схеме государственно-частного партнерства. Прокладывать связь на условиях софинансирования будет компания «Башинформсвязь», выигравшая подрядные работы в конкурсе.

В 2021 году проводной интернет появится в 262 населенных пунктах Башкирии, сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

В 2021 году проводной интернет появится в 262 населенных пунктах Башкирии Фото: из открытых источников

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