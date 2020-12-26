В Уфе на пост мэра претендуют 11 человек
В Уфе на пост мэра претендуют 11 человек Фото: Горсовет Уфы
12 человек подали документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Уфы. Один претендент, Руслан Асанов, в последний момент отозвал документы. Таким образом, пока за кресло мэра будут бороться 11 человек. Среди них:
— генеральный директор ООО «Экспресстранслогистик» Марсель Габдулхаков;
— врио главы уфимской администрации Сергей Греков;
— начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества мэрии столицы Артур Гафаров;
— временно безработный Салават Гизатуллин;
— директор 113-й школы Уфы Олеся Желтова;
— управляющий директор ИП «Юлия Жукова» — Сергей Жуков;
— гендиректор Фонда поддержки соцпрограмм развития Уфимского района, гендиректор АО УК «Идея», бизнесмен Руслан Зайнуллин;
— индивидуальный предприниматель Артур Минигалин;
— замуправляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев;
— гендиректор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров;
— гендиректор ООО «ГазСтройПроект», депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Рустам Хафизов.
30 декабря конкурсная комиссия рассмотрит документы претендентов на пост мэра Уфы и примет решение об их допуске. Сам конкурс запланирован на 15 января 2021 года.