30 декабря конкурсная комиссия рассмотрит документы претендентов на пост мэра Уфы и примет решение об их допуске. Сам конкурс запланирован на 15 января 2021 года.

12 человек подали документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Уфы. Один претендент, Руслан Асанов, в последний момент отозвал документы. Таким образом, пока за кресло мэра будут бороться 11 человек. Среди них:

В Уфе на пост мэра претендуют 11 человек Фото: Горсовет Уфы

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