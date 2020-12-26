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26 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на пост мэра претендуют 11 человек

ПОЛИТИКА
Фото: Горсовет Уфы

В Уфе на пост мэра претендуют 11 человек Фото: Горсовет Уфы

12 человек подали документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности мэра Уфы. Один претендент, Руслан Асанов, в последний момент отозвал документы. Таким образом, пока за кресло мэра будут бороться 11 человек. Среди них:

— генеральный директор ООО «Экспресстранслогистик» Марсель Габдулхаков;

— врио главы уфимской администрации Сергей Греков;

— начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества мэрии столицы Артур Гафаров;

— временно безработный Салават Гизатуллин;

— директор 113-й школы Уфы Олеся Желтова;

— управляющий директор ИП «Юлия Жукова» — Сергей Жуков;

— гендиректор Фонда поддержки соцпрограмм развития Уфимского района, гендиректор АО УК «Идея», бизнесмен Руслан Зайнуллин;

— индивидуальный предприниматель Артур Минигалин;

— замуправляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев;

— гендиректор АО «БПО «Прогресс» Марат Тимиров;

— гендиректор ООО «ГазСтройПроект», депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Рустам Хафизов.

30 декабря конкурсная комиссия рассмотрит документы претендентов на пост мэра Уфы и примет решение об их допуске. Сам конкурс запланирован на 15 января 2021 года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: мэр Уфы, кандидаты
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