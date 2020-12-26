60% жителей Башкирии сделали прививку против гриппа

По данным регионального Роспотребнадзора, на 25 декабря в Башкирии против гриппа привились 2 422 693 человека. Это 60% от общего числа населения республики. Из них порядка 1,7 млн человек — взрослое население и около полумиллиона детей.

Прививочная кампания против гриппа в регионе началась в конце августа. На сегодняшний день она завершена.

Специалисты ведомства предупреждают, что сейчас на территории республики регистрируется сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Грипп не регистрируется. Уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога.