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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии медиаторы уберегли от развода более 500 семей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии благодаря проекту «Территория примирения» удалось сохранить более 500 семей. Проект реализован автономной некоммерческой организацией «ФБС» на средства Фонда президентских грантов (2,3 млн рублей) и при поддержке Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики.

Более 1000 человек стали участниками процедур медиации и прошли консультирование у специалистов. Данная работа позволила больше 500 жителям РБ разрешить спор или конфликт с родными и близкими, с супругами и детьми.

Проект включал два этапа. На первом состоялось обучение более 150 сотрудников органов опеки и попечительства, специалистов комиссий по делам несовершеннолетних, психологов республиканского ресурсного центра «Семья», межрайонных центров «Семья», социальных приютов и детских домов, семейной медиации.

На втором этапе жители республики могли получить услуги семейной медиации бесплатно.

В течение года на территории Башкортостана было открыто 12 комнат примирения на базе Ресурсного центра «Семья» и межрайонных центров «Семья».

﻿«Все семьи разные, но все они одинаковы тем, что в каждой случаются конфликты. Комната примирения — это то место, где семейный медиатор принимает людей и проводит процедуру медиации, благодаря которой стороны решают свой конфликт. Мы понимаем, как важно в такие моменты оказать профессиональную помощь людям, поэтому мы работаем в разных направлениях семейной медиации: родители – дети; супруг – супруга; конфликты, связанные с рождением ребенка; конфликты, связанные с наследованием; профилактика неблагополучных семей, — рассказал главный эксперт проекта Максим Беляев. — Благодаря этому проекту в Башкирии был создан пул семейных медиаторов — более 150 человек. Также нам удалось обучить 15 профессиональных медиаторов социальных конфликтов, которые могут рассматривать не только семейные дела, но и соседские, бытовые и судебные».
Семейная медиация — структурированный процесс, при котором беспристрастный медиатор позволяет конфликтующим членам семьи конструктивно обсуждать существующий между ними конфликт. Целью является урегулирование конфликта посредством общения и обмена мнениями и обсуждение вопроса о том, каким образом будет осуществляться в дальнейшем уход за детьми, чтобы найти решения, приемлемые для всех вовлеченных членов семьи.

 

ИА «Башинформ»

Теги: медиация, семья
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