Минздрав России разрешил применять «Спутник V» лицам старше 60 лет

Минздрав России одобрил применение препарата для людей старше 60 лет при массовой вакцинации.﻿

Экспертиза подтвердила безопасность российской вакцины «Спутник V» для пожилых людей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник V» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность. Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению», — сообщил министр.﻿

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Препарат разработали на основе изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.