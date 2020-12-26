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Минздрав России разрешил применять «Спутник V» лицам старше 60 лет

ОБЩЕСТВО

Минздрав России одобрил применение препарата для людей старше 60 лет при массовой вакцинации.﻿

Экспертиза подтвердила безопасность российской вакцины «Спутник V» для пожилых людей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник V» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность. Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению», — сообщил министр.﻿

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Препарат разработали на основе изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.

 

ИА «Башинформ»

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