Минздрав России разрешил применять «Спутник V» лицам старше 60 лет
Минздрав России одобрил применение препарата для людей старше 60 лет при массовой вакцинации.
Экспертиза подтвердила безопасность российской вакцины «Спутник V» для пожилых людей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Проведены клинические исследования применения вакцины «Спутник V» у лиц старше 60 лет. Экспертиза подтвердила ее безопасность и эффективность. Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению», — сообщил министр.
Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики COVID-19. Препарат разработали на основе изученной платформы вектора аденовируса человека в Центре академика Гамалеи при поддержке РФПИ.