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Владимир Путин назначил Константина Толкачева представителем России в Совете Европы

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Владимир Путин назначил Константина Толкачева представителем России в Совете Европы Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым утвердил состав делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021–2026 годах. В состав делегации вошел председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев.

Спикер парламента Башкирии назначен на ближайшие шесть лет представителем Российской Федерации в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В период с 2016 по 2020 год Константин Толкачев в соответствии с аналогичным распоряжением Владимира Путина уже представлял интересы России в Совете Европы в таком же статусе.

Совместно с Константином Толкачевым представлять интересы России в палате регионов будут еще восемь человек: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, губернатор Смоленской области Алексей Островский, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, председатель законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский, сенаторы Олег Мельниченко, Светлана Горячева, Инна Святенко.

Справочно.

Совет Европы – старейшая на континенте международная политическая организация, созданная 5 мая 1949 года. Российская Федерация стала государством-членом Совета Европы 28 февраля 1996 года. В состав Совета Европы входят 47 государств, в которых проживают более 800 млн человек. Совет Европы является полностью самостоятельной организацией, не входящей в систему Европейского союза, объединяющего только 27 государств.

В структуру основных органов Совета Европы входят Комитет министров, Парламентская ассамблея, Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и Европейский Суд по правам человека.

Согласно Уставу организации целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Совет Европы Константин Толкачев
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