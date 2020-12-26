Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за сутки выявили 165 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

За сутки в республике зарегистрировано 165 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 18 231.

По данным оперштаба Башкирии, за сутки выздоровели 269 человек (всего 14 431). Сейчас на лечении остаются 3 668 пациентов, на 105 меньше, чем 25 декабря. В стационарах лечатся 897 человек.

Количество официально подтвержденных летальных случаев от коронавируса выросло на одного и составило 132 человека.