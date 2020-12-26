В этом году Кремлёвская ёлка впервые состоится в телевизионном формате.

Новогодний спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» пройдёт в Кремлёвском дворце без зрителей и будет показан 31 декабря в 18.00 (мск) на канале «Карусель». Всех желающих приглашают посмотреть его по телевизору.

В постановке задействованы известные артисты московских театров и кино, команда сборной России по акробатике, чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.

Повтор трансляции Кремлевской елки можно будет увидеть 7 января в 19.30 (мск) и 13 января в 17 часов (мск).