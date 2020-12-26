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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

АО «Транснефть – Урал» подарило музыкальные инструменты школе искусств в селе Кутерем

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

АО «Транснефть – Урал» оказало благотворительную помощь в приобретении музыкальных инструментов для школы искусств села Кутерем.

Для учебного заведения, которое открылось на базе Кутеремской средней общеобразовательной школы, были закуплены пианино, баян и две гитары.

Приобретение новых инструментов открыло и перед преподавателями, и перед детьми новые горизонты. В частности, появление пианино позволило не только начать проведение занятий по сольфеджио, но и набрать подготовительную группу для занятий на фортепиано, которая начнет обучение совсем скоро – уже в январе 2021 года.

При выборе инструментов учитывалась и специфика учебного заведения. Так, новый баян специально создан для юных музыкантов: по своим возможностям он не уступает инструментам для взрослых исполнителей, но учиться играть на нем могут даже первоклассники. Сразу же выросла и посещаемость школы: в нее дополнительно записалось несколько десятков учеников.

Средней общеобразовательной школе села Кутерем, на базе которой действует школы искусств, АО «Транснефть – Урал» помогает уже не впервые. В частности, в рамках корпоративной программы компании «Транснефть», направленной на развитие школьного образования, здесь были отремонтированы и оснащены новейшим лабораторным оборудованием и мебелью классы точных наук – физики, химии, математики и информатики.

 

Теги: Транснефть – Урал, благотворительность
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