В нацпарке «Башкирия» фотоловушка поймала трех лосей одновременно
В нацпарке «Башкирия» фотоловушка поймала трех лосей одновременно Фото: скрин видео
В национальном парке «Башкирия» фотоловушка поймала встречу трех лосей, которая едва не переросла в драку.
Как рассказали в национальном парке, лоси пришли полакомиться солью на солонец, которая необходима сохатым в период роста рогов и во время беременности самок. «Фотоловушка запечатлела момент, когда полакомиться на солонец пожаловали одновременно три лося. Получился мини-корпоратив. Как и полагается, завершился он дракой», — подписали видео в нацпарке.
В фотоловушку лоси попались в десять часов вечера. Видео разместили работники нацпарка в соцсетях.