Фото: скрин видео В нацпарке «Башкирия» фотоловушка поймала трех лосей одновременно Фото: скрин видео

В национальном парке «Башкирия» фотоловушка поймала встречу трех лосей, которая едва не переросла в драку.

Как рассказали в национальном парке, ﻿лоси пришли полакомиться солью на солонец, которая необходима сохатым в период роста рогов и во время беременности самок. «﻿﻿Фотоловушка запечатлела момент, когда полакомиться на солонец пожаловали одновременно три лося. Получился мини-корпоратив. Как и полагается, завершился он дракой», — подписали видео в нацпарке.

В фотоловушку лоси попались в десять часов вечера. Видео разместили работники нацпарка в соцсетях.