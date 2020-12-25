Уфимка добилась установки шестиметрового забора возле дома на оживленной улице

Фото: соцсети / Елена Вавилова





Фото: соцсети / Елена Вавилова

В Уфе из-за жалобы уфимки на шум, возле ее дома напротив парка Победы поставили шестиметровый забор. Об этом сообщают очевидцы.

Для того, чтобы звуконепроницаемые щитовые панели «выросли» у дома жительницы, она обратилась в суд. Решение было вынесено в пользу женщины.

Высокий забор вызвал неоднозначную реакцию как жителей дома, так и горожан. По мнению жителей, он снизил видимость на пешеходе как пешеходов, так и водителей. Соседи уфимки не стадии установки опорных конструкций выходили на улицу, чтобы выразить свое несогласие. Пожилые люди жаловались на отсутствие света из-за панелей.

Как рассказывают жители дома на улице Комарова, что в 2016 году по требованию той же женщины здесь уже был установлен трехметровый забор. По ее мнению, он оказался не функциональным, и его демонтировали.

Ранее сообщалось, что журналистка Елена Вавилова призвала коллег обратить внимание на эту проблему, которая возмущает и других жителей многоэтажки: «Забор — это очень плохо, из-за него не видно проезжей части. Страдают и водители, и пешеходы. И плюс дико не эстетично!»

Елена отметила, что это уже далеко не первая подобная история, связанная с действиями ее энергичной тезки. Ранее она пыталась закрыть для проезда улицу Комарова, чтобы сделать ее пешеходной. Добилась того, чтобы музей Боевой Славы не включал трансляцию музыки в парке Победы для привлечения посетителей.

«Эта женщина, моя тёзка, измучила всех, это кремень, бесспорно, но речь идёт о безопасности. Как сказали мне соседи Елены, «ее бы невероятную энергию да в доброе русло, столько бы полезного сделала», но Елене нравится городить заборы. Она живёт тем, что всячески пытается отгородиться от людей», — посетовала журналист.