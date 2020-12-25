Аскар Абдразаков: «Памятник Шаймуратову - это дань памяти нашим дедам и прадедам»
Аскар Абдразаков: «Памятник Шаймуратову - это дань памяти нашим дедам и прадедам» Фото: Олег Яровиков
В Уфе прошёл общественный показ макетов памятника национальному герою Башкортостана, командиру 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову. Работа победителя конкурса станет смысловым центром реконструированной Советской площади в Уфе.
Народный артист Башкортостана, советник Главы республики по культуре и искусству Аскар Абдразаков прокомментировал это событие.
«Настолько все работы интересные, скульпторы подошли к этому профессионально. Приятно, что каждый увидел в генерале Шаймуратове свой образ. Для меня образ скульптора Щербакова, конечно, был ближе, это затронуло мою душу, — отметил Аскар Абдразаков. — История жива, мы все прекрасно помним, как наши деды и прадеды, защищая наш родной край, родную землю, дали нам мир, счастье, для нас это дань памяти павшим в Великой Отечественной войне».
Организовать открытый показ макетов поручил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Решающее слово в выборе победителя останется за конкурсной комиссией.