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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Аскар Абдразаков: «Памятник Шаймуратову - это дань памяти нашим дедам и прадедам»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Аскар Абдразаков: «Памятник Шаймуратову - это дань памяти нашим дедам и прадедам» Фото: Олег Яровиков

В Уфе прошёл общественный показ макетов памятника национальному герою Башкортостана, командиру 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову. Работа победителя конкурса станет смысловым центром реконструированной Советской площади в Уфе.

Народный артист Башкортостана, советник Главы республики по культуре и искусству Аскар Абдразаков прокомментировал это событие.

«Настолько все работы интересные, скульпторы подошли к этому профессионально. Приятно, что каждый увидел в генерале Шаймуратове свой образ. Для меня образ скульптора Щербакова, конечно, был ближе, это затронуло мою душу, — отметил Аскар Абдразаков. — История жива, мы все прекрасно помним, как наши деды и прадеды, защищая наш родной край, родную землю, дали нам мир, счастье, для нас это дань памяти павшим в Великой Отечественной войне».

Организовать открытый показ макетов поручил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Решающее слово в выборе победителя останется за конкурсной комиссией.

 

ИА «Башинформ»

Теги: памятник
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