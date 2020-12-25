Исполком Всемирного курултая башкир принял Стратегию развития башкирского народа

Фото: Пресс-служба Исполкома Курултая башкир

Фото: Пресс-служба Исполкома Курултая башкир

25 декабря в Уфе на заседании Исполкома Всемирного курултая башкир приняли Стратегию развития башкирского народа. Документ был разработан учеными Академии наук РБ под руководством доктора исторических наук, профессора Айтугана Акманова.

Как отмечают авторы, Стратегия башкирского народа – это комплекс современных целей, задач, направлений и механизмов для обеспечения стабильного и успешного развития этноса на перспективу. Главной целью Стратегии является создание условий для развития башкирского народа с учетом интересов государства, общечеловеческих приоритетов, сохранения этнокультурного своеобразия народа, обеспечения конституционных прав и свобод граждан.

Стратегия носит комплексный социально-ориентированный характер и призвана развивать потенциал башкирского народа.

«Мы приняли долгожданный и давно обсуждаемый документ — Стратегию развития башкирского народа на 10 лет. Конечно, как любой документ, который рождался в дискуссиях, в общественных спорах, она принята с учетом мнения многих людей. Много людей писали нам свои мнения, общественные организации отправляли материалы. В течение практически двух лет шла большая работа над концепцией Стратегии и она сегодня принята, — отметила заместитель председателя Госсобрания — Курултая РБ, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова. — Насколько она будет реализована, зависит от включенности в этот общий процесс каждого башкира. И отличие нашей Стратегии в том, что к ней мы сегодня приняли проект Плана мероприятий, который будет конкретизировать сами идеологические посылы, стратегическое видение и являться базой для того, чтобы те или иные мероприятия включать в государственные программы, участвовать с этими проектами в грантовых конкурсах федерального и регионального характера. То есть это будет основанием для того, чтобы проводить комплексную работу по развитию башкирского народа во всех сферах».

Эльвира Аиткулова поблагодарила всех, кто принимал участие в разработке документа и отметила, что начало реализации Стратегии в Год башкирской истории символично.

В Приложении к Стратегии развития башкирского народа авторы более конкретно прописали основные тезисы и цели Стратегии, а также механизмы их реализации. Приложение состоит из 10 тематических блоков. Первые четыре посвящены вопросам популяризации традиционной многодетной башкирской семьи, формированию башкироязычной культуры у детей младшего возраста, интеграции подростков в башкирскую культурную среду и созданию подобной среды среди рабочей молодежи и студенчества.

В следующих разделах раскрываются темы поддержки предпринимателей, учителей, консолидации народа для повышения статусно-ролевого положения башкирской национальной культуры на региональном, федеральном и международном уровнях. Заключительный тематический блок Приложения посвящен правовому обеспечению башкирского народа в различных сферах жизнедеятельности.

Вопрос о создании Стратегии развития башкирского народа был поднят в ходе подготовки к V Всемирному курултаю башкир. Организаторы объявили сбор предложений и проектов, которые впоследствии передали в Академию наук РБ для дальнейшей доработки и усовершенствования. В июне текущего года подготовленный проект Стратегии поступил в аппарат Всемирного курултая башкир, где в дальнейшем был рассмотрен на заседаниях комиссий Исполкома и одобрен после некоторых доработок.