Как будут проходить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году
Минпросвещения России и Рособрнадзор объявили о порядке проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году.
- Основной этап Единого государственного экзамена для поступающих в вузы России в следующем году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля. Такие сроки объявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
- Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидобстановкой в 2021 году отменяется. Досрочный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 9-классников также отменён.
- Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.
- ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году отменяется.
- Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к ЕГЭ, пройдут в середине апреля.
- Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать на ОГЭ (Основной государственный экзамен) учебные предметы по выбору.
- Государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике состоится с 24 по 28 мая 2021 года.
- Экзамены будут проходить с теми же мерами профилактики коронавируса, что и в этом году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Какая погода будет в выходные в Башкирии - прогноз
Уфимка добилась установки шестиметрового забора возле дома на оживленной улице
Дружить регионами: школьники из Башкирии съездили в Чечню
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи