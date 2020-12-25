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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Как будут проходить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

ОБЩЕСТВО

Минпросвещения России и Рособрнадзор объявили о порядке проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году.

  • Основной этап Единого государственного экзамена для поступающих в вузы России в следующем году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля. Такие сроки объявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
  • Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидобстановкой в 2021 году отменяется. Досрочный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для 9-классников также отменён.
  • Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.
  • ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году отменяется.
  • Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к ЕГЭ, пройдут в середине апреля.
  • Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать на ОГЭ (Основной государственный экзамен) учебные предметы по выбору.
  • Государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике состоится с 24 по 28 мая 2021 года.
  • Экзамены будут проходить с теми же мерами профилактики коронавируса, что и в этом году.

 

ИА «Башинформ»

Теги: образование
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