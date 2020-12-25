Газотранспортники поздравили детей республики









Новогодняя пора – волшебное время, наполненное ожиданием чуда. Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Уфа» старается создать для детей из разных уголков республики праздничную атмосферу.

В этом году из-за ограничительных мер встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, традиционно организуемые предприятием, отменены. Однако это не повод оставаться без подарков.

В качестве благотворительной помощи газотранспортники направили более 1000 сладких наборов в детские дома, реабилитационные центры, приюты и социальные учреждения Уфы и районов Башкортостана.

190 гостинцев доставили в Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

– С «Газпром трансгаз Уфа» нас связывает многолетняя дружба. Мы очень рады такой заботе о наших воспитанниках, — делится заведующая отделением социальной и профессиональной реабилитации учреждения Светлана Гареева . – Это внимание много значит для детей и их родителей.

Поддержка детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также адресная помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, – одно из важных направлений благотворительной деятельности ООО «Газпром трансгаз Уфа».

На протяжении многих лет совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты и Центром социальных технологий «Ломая барьеры» предприятие реализует проект по созданию для особенных детей комфортной среды, который дает им возможность преодолеть препятствия, связанные с недугами, и адаптироваться к жизни в обществе.

– В связи с ограничениями из-за коронавируса, мы перевели большую часть работы с нашими подопечными в дистанционный формат. Например, развозили детям материалы для мастер-классов, а потом занимались с ними по видеосвязи, – рассказала директор Центра социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова .

Продолжилась в этом году и реализация благотворительного проекта «Будущее вместе», в рамках которого выпускникам детских домов была оказана помощь в приобретении предметов первой необходимости.