Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.83 ↓

EUR 91.34 ↑

25 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Газотранспортники поздравили детей республики

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Новогодняя пора – волшебное время, наполненное ожиданием чуда. Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Уфа» старается создать для детей из разных уголков республики праздничную атмосферу.

В этом году из-за ограничительных мер встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, традиционно организуемые предприятием, отменены. Однако это не повод оставаться без подарков.

В качестве благотворительной помощи газотранспортники направили более 1000 сладких наборов в детские дома, реабилитационные центры, приюты и социальные учреждения Уфы и районов Башкортостана.

190 гостинцев доставили в Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

С «Газпром трансгаз Уфа» нас связывает многолетняя дружба. Мы очень рады такой заботе о наших воспитанниках, — делится заведующая отделением социальной и профессиональной реабилитации учреждения Светлана Гареева. – Это внимание много значит для детей и их родителей.

Поддержка детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также адресная помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, – одно из важных направлений благотворительной деятельности ООО «Газпром трансгаз Уфа».

На протяжении многих лет совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты и Центром социальных технологий «Ломая барьеры» предприятие реализует проект по созданию для особенных детей комфортной среды, который дает им возможность преодолеть препятствия, связанные с недугами, и адаптироваться к жизни в обществе.

– В связи с ограничениями из-за коронавируса, мы перевели большую часть работы с нашими подопечными в дистанционный формат. Например, развозили детям материалы для мастер-классов, а потом занимались с ними по видеосвязи, рассказала директор Центра социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова.

Продолжилась в этом году и реализация благотворительного проекта «Будущее вместе», в рамках которого выпускникам детских домов была оказана помощь в приобретении предметов первой необходимости.

 

Ирина Зимина

Теги: Газпром трансгаз Уфа, Ломая барьеры, благотворительность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
31 декабря в Башкортостане объявили выходным днём
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года в республике объявлено выходным днём. Напомним, инициати
ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
Льготная программа по ипотеке и «бум» рефинансирования способствовали сокращению платежной нагрузки по кредитам на семейный бюджет заемщиков ВТБ. Есл
В Башкирии растет смертность от болезней органов дыхания
В Башкирии в этом году фиксируется рост уровня смертности от болезней органов дыхания, сообщил на брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин. По
С 1 января 2021 года в России вводятся новые запреты для курильщиков
В 2021 году в России вводятся новые запреты для курильщиков, сообщает агентство Прайм со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть