Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.83 ↓

EUR 91.34 ↑

25 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии определили лучшие дом, двор и подъезд

ОБЩЕСТВО

В республике подвели итоги республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий».

В конкурсе рассматривались три категории объектов: многоквартирный дом, придомовая территория, подъезд. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 273 заявки от 55 муниципалитетов.

«Среди городов победила Уфа: лучший дом находится на улице Зорге, лучший двор — в Сипайлово, лучший подъезд – в Зеленой Роще. В городских поселениях самый красивый дом — в Янауле, двор – в Туймазах, подъезд – в Учалах. Лучший подъезд и дом сельского поселения — в селе Михайловка Уфимского района, а самый благоустроенный двор — в Кандрах», — написал в своих соцсетях глава региона Радий Хабиров.
Он отметил, что это только первые места, еще есть серебро и бронза. Победители конкурса получат до миллиона рублей, которые пойдут на дальнейшее благоустройство.

«Продолжим и наши, республиканские программы — комплексного ремонта подъездов, «Башкирские дворики» и другие. Правда, в 2021 году из-за пандемии мы немного снизим объемы, но в следующие годы постараемся все компенсировать», — добавил Радий Хабиров.
По условиям конкурса, к участию не допускались многоквартирные дома, которые находятся в эксплуатации менее пяти лет, а также дома, признанные победителями в это же номинации конкурса в течение последних пяти лет. Придомовые территории должны были быть благоустроены не в рамках программы «Башкирские дворики».

Победители, занявшие первые места в номинациях «Лучший многоквартирный дом» и «Лучшая придомовая территория», получают один миллион рублей, за II место — 700 тысяч рублей, III место — 500 тысяч рублей.

За победу в номинации «Лучший подъезд» денежная премия составляет 500 тысяч рублей, за II место — 300 тысяч рублей, III место — 100 тысяч рублей.

На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 273 заявки от 55 муниципалитетов в том числе, по номинациям: «Лучший многоквартирный дом» городского округа – 53 заявки, городского поселения – 24 заявки, сельского поселения – 22 заявки; «Лучшая придомовая территория» городского округа – 33 заявки, городского поселения – 18 заявок, сельского поселения – 29 заявок; «Лучший подъезд» городского округа – 33 заявки, городского поселения – 23 заявки, сельского поселения – 38 заявок.

Итоги подвели в Министерстве жилищно – коммунального хозяйства Башкирии. Целью конкурса, который утвержден в исполнении поручения главы Радия Хабирова, создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан и проявления ими инициативы по благоустройству домов, придомовых территорий, подъездов, развития и поддержки инициативы жителей, принимающих активное участие в содержании жилищного фонда.

 

ИА «Башинформ»

Теги: конкурс
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
31 декабря в Башкортостане объявили выходным днём
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года в республике объявлено выходным днём. Напомним, инициати
ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
Льготная программа по ипотеке и «бум» рефинансирования способствовали сокращению платежной нагрузки по кредитам на семейный бюджет заемщиков ВТБ. Есл
В Башкирии растет смертность от болезней органов дыхания
В Башкирии в этом году фиксируется рост уровня смертности от болезней органов дыхания, сообщил на брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин. По
С 1 января 2021 года в России вводятся новые запреты для курильщиков
В 2021 году в России вводятся новые запреты для курильщиков, сообщает агентство Прайм со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть