В Башкирии определили лучшие дом, двор и подъезд















В республике подвели итоги республиканского конкурса «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий».

В конкурсе рассматривались три категории объектов: многоквартирный дом, придомовая территория, подъезд. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 273 заявки от 55 муниципалитетов.

«Среди городов победила Уфа: лучший дом находится на улице Зорге, лучший двор — в Сипайлово, лучший подъезд – в Зеленой Роще. В городских поселениях самый красивый дом — в Янауле, двор – в Туймазах, подъезд – в Учалах. Лучший подъезд и дом сельского поселения — в селе Михайловка Уфимского района, а самый благоустроенный двор — в Кандрах», — написал в своих соцсетях глава региона Радий Хабиров.

Он отметил, что это только первые места, еще есть серебро и бронза. Победители конкурса получат до миллиона рублей, которые пойдут на дальнейшее благоустройство.

«Продолжим и наши, республиканские программы — комплексного ремонта подъездов, «Башкирские дворики» и другие. Правда, в 2021 году из-за пандемии мы немного снизим объемы, но в следующие годы постараемся все компенсировать», — добавил Радий Хабиров.

По условиям конкурса, к участию не допускались многоквартирные дома, которые находятся в эксплуатации менее пяти лет, а также дома, признанные победителями в это же номинации конкурса в течение последних пяти лет. Придомовые территории должны были быть благоустроены не в рамках программы «Башкирские дворики».

Победители, занявшие первые места в номинациях «Лучший многоквартирный дом» и «Лучшая придомовая территория», получают один миллион рублей, за II место — 700 тысяч рублей, III место — 500 тысяч рублей.

За победу в номинации «Лучший подъезд» денежная премия составляет 500 тысяч рублей, за II место — 300 тысяч рублей, III место — 100 тысяч рублей.

На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 273 заявки от 55 муниципалитетов в том числе, по номинациям: «Лучший многоквартирный дом» городского округа – 53 заявки, городского поселения – 24 заявки, сельского поселения – 22 заявки; «Лучшая придомовая территория» городского округа – 33 заявки, городского поселения – 18 заявок, сельского поселения – 29 заявок; «Лучший подъезд» городского округа – 33 заявки, городского поселения – 23 заявки, сельского поселения – 38 заявок.

Итоги подвели в Министерстве жилищно – коммунального хозяйства Башкирии. Целью конкурса, который утвержден в исполнении поручения главы Радия Хабирова, создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан и проявления ими инициативы по благоустройству домов, придомовых территорий, подъездов, развития и поддержки инициативы жителей, принимающих активное участие в содержании жилищного фонда.