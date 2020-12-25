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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Дружить регионами: школьники из Башкирии съездили в Чечню

ОБЩЕСТВО

Организаторы Всероссийского проекта «Открытые уроки» запустили акцию «#вГости». В День народного единства его участники договорились отправиться друг к другу в гости. В список вошли Якутия, Чечня, Калмыкия, Башкортостан, Коми, Удмуртия, Бурятия.

Ребята из Башкортостана отправились в гости в Чеченскую республику. Там они посетили Аллею славы, Национальный музей, смотровую площадку «Грозный Сити». Больше всего школьников удивила природа Чечни – Нихалойские водопады и Аргунское ущелье. Для участников проекта был проведен мастер-класс по национальной кухне.

«Когда мы были в Уфе, Ислам очень замерз, я даже подарил ему варежки! Теперь я понимаю, почему, в Грозном ведь так тепло и солнечно», – поделился участник из Республики Башкортостан Ильшат Зайнетдинов.
На старте акции «#вГости» участники посетили Москву. Гости приехали не с пустыми руками: ребята приготовили для организаторов проекта памятные сувениры из своих республик, а также угощения. «Я думаю, что лучше всего познавать другие культуры через национальную кухню. Я обожаю кавказские блюда, дома с мамой часто готовлю осетинские пироги», — сказала участница проекта из Башкортостана Анастасия Иванова.

Из Москвы ребята отправились в Башкортостан, где посетили резиденцию Кыш Бабая – башкирского Деда Мороза, гору Торатау – сакральное место, источник знаний, силы и вдохновения многих поколений башкирского народа, а также основные достопримечательности – памятник Салавату Юлаеву, фонтан «Семь девушек», Монумент Дружбы.

«Больше всего меня впечатлил шихан Торатау! Ребята там очень замерзли, а мне показалось, что совсем не холодно, ведь у нас в Якутии сейчас -43 градуса», – рассказал Владислав Бурнашев, участник проекта из республики Саха, Якутия.

Исполняющая обязанности директора института изучения детства,

семьи и воспитания РАО Наталья Агре отметила, что дружба и единство народов страны – бесценное наследие, которое нужно сохранять. «Ребята мечтали познакомиться с культурой других регионов, встретиться друг с другом, обсудить национальные традиции и особенности. Детские мечты должны сбываться, поэтому мы и организовали акцию «#вГости». Эта акция предвещает проект, где школьники смогут через образовательный процесс познакомиться с другим регионом, с иными обычаями и культурой. Учеба по обмену – залог понимания между разными народами страны, и, как следствие, – крепкая и дружная Россия!» – сказала Наталья Агре.

 

ИА «Башинформ»

Теги: образование
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