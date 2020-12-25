Зугура Рахматуллина: «Легендарный комдив вернулся на родную землю Героем!»
В Уфе прошёл общественный показ проектов памятника национальному герою Башкортостана, командиру 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову. Работа победителя конкурса станет смысловым центром реконструированной Советской площади в Уфе.
Депутат Госдумы РФ, руководитель Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина прокомментировала это событие.
«То, что легендарный комдив вернулся на родную землю Героем и дух его несломленный воплотится в камне в самом сердце Уфы, — это заслуга многонациональной памяти нашей республики, которая знает и помнит своих героев, кропотливая работа руководства, общественников-подвижников, учёных-историков. Несомненно, памятник генералу Шаймуратову станет местом паломничества его благодарных потомков разной веры и национальности, молодежи, детишек, взрослых — тех, кто ещё помнит тяжелые военные и послевоенные годы. И этот памятник станет своего рода символом многонациональной непобедимой силы, напоминанием каждому, что мир хрупок и он нуждается сегодня в защите!»
Организовать открытый показ макетов поручил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Решающее слово в выборе победителя останется за конкурсной комиссией.