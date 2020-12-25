Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.83 ↓

EUR 91.34 ↑

25 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Зугура Рахматуллина: «Легендарный комдив вернулся на родную землю Героем!»

ПОЛИТИКА

В Уфе прошёл общественный показ проектов памятника национальному герою Башкортостана, командиру 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову. Работа победителя конкурса станет смысловым центром реконструированной Советской площади в Уфе.

Депутат Госдумы РФ, руководитель Ассамблеи народов Республики Башкортостан Зугура Рахматуллина прокомментировала это событие.

«То, что легендарный комдив вернулся на родную землю Героем и дух его несломленный воплотится в камне в самом сердце Уфы, — это заслуга многонациональной памяти нашей республики, которая знает и помнит своих героев, кропотливая работа руководства, общественников-подвижников, учёных-историков. Несомненно, памятник генералу Шаймуратову станет местом паломничества его благодарных потомков разной веры и национальности, молодежи, детишек, взрослых — тех, кто ещё помнит тяжелые военные и послевоенные годы. И этот памятник станет своего рода символом многонациональной непобедимой силы, напоминанием каждому, что мир хрупок и он нуждается сегодня в защите!»

Организовать открытый показ макетов поручил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Решающее слово в выборе победителя останется за конкурсной комиссией.

 

ИА «Башинформ»

Теги: памятники
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
31 декабря в Башкортостане объявили выходным днём
Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года в республике объявлено выходным днём. Напомним, инициати
ВТБ: средний платеж по ипотеке снизился до 25% от дохода заемщиков
Льготная программа по ипотеке и «бум» рефинансирования способствовали сокращению платежной нагрузки по кредитам на семейный бюджет заемщиков ВТБ. Есл
В Башкирии растет смертность от болезней органов дыхания
В Башкирии в этом году фиксируется рост уровня смертности от болезней органов дыхания, сообщил на брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин. По
С 1 января 2021 года в России вводятся новые запреты для курильщиков
В 2021 году в России вводятся новые запреты для курильщиков, сообщает агентство Прайм со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть