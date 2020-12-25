В районах и городах Башкирии вручили новогодние подарки детям от имени Радия Хабирова

Фото: информотдел администрации Куюргазинского района



























Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

Сегодня по всей республике состоялось торжественное вручение новогодних подарков детям от имени Главы Башкортостана, глав районов и городов. 780 из них были подарены школьникам, которые показали отличные результаты в предметных олимпиадах, спортивных соревнования и других конкурсах.

«Этот год внес коррективы в нашу жизнь, но мы нашли возможность поддержать наших школьников. К сожалению, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией собрать детей на главной елке Республики Башкортостан не удалось. Но благодаря поддержке Радия Фаритовича, дети республики получили сегодня новогодние подарки от имени Главы Башкортостана», — прокомментировал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Вручение подарков в муниципалитетах было организовано на улице, возле центральной районной елки с приглашением детей. Во всех городах и районах прошли театрализованные представления с Дедом морозом и Снегурочкой, игры, флэшмобы, конкурсы возле елки.

В Куюргазинском районе традиционная елка была установлена на площадке РДК «Йэшлек». На нее пригласили одаренных детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов, проживающих на территории Ермолаевского сельсовета.

Пандемия внесла свои коррективы, и поэтому на елку не удалось пригласить школьников со всего района. Детям остальных сельских поселений подарки были переданы Дедом Морозом. Ясная морозная погода украсила новогодний праздник. Сказочные герои, веселые игры, песни и танцы развеселили всех детей.

«За хорошую учебу и достижения новогодние подарки от Главы республики Радия Фаритовича вручил победителям и призерам районных и республиканских этапов олимпиад и конкурсов, талантливым учащимся района — Азалии Абдуллиной из Якшимбетовской школы, Лилии Магадиевой из Таймасовской гимназии, Кириллу Копылову из школы №2 села Ермолаево. Молодцы, ребята! Вы наша гордость! Праздник удался на славу и он показал, что оптимизм в нашем народе жив. Мы уверены, что пандемия пройдет и все станет как прежде и даже лучше. Новый год – это прежде всего детский, семейный праздник, который должен приносить чудеса. И очень приятно было видеть сегодня улыбки на лицах наших детишек, видеть их счастливыми и задорными, а самому хоть ненадолго побывать в роли Деда Мороза. Пусть наши дети растут крепкими и здоровыми», — прокомментировал для агентства «Башинформ» глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.

«Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Прикольные сказочные герои, флешмобы, конкурсы. Было очень весело, я участвовал во всех конкурсах. Хорошие подарки были, ну и конечно очень приятно было получить подарок от имени Главы нашей республики. Не всем такой достается», — отметил ученик 7 класса школы №2 Кирилл Копылов.

«Сегодняшнее мероприятие оставило только позитивное впечатление. Несмотря на морозный день, дети с удовольствием принимали участие в новогодних играх и флешмобах. Были яркими и интересными сказочные герои, которые создали детям веселое настроение. Было эмоционально жарко», — сказал мама Кирилла, Наталья Копылова.

«Моей дочери очень понравился сегодняшний праздник. Она от души играла, танцевала, фотографировалась со сказочными персонажами. Спасибо администрации района за создание новогоднего настроения», — отметила мама ребенка с ограниченными возможностями Эльза Исхакова.

«Спасибо администрации района за сегодняшнее чудесное мероприятие. Нам очень понравилось. Мой сын веселился: играл, танцевал, пел. Приятно, что раз в год организуется такой душевный праздник». Несмотря на прохладную погоду, праздник был жарким. Мне, моему мужу, детям все очень понравилось. Сказочные персонажи смогли увлечь детей, дети активно участвовали во всех играх. Нас этот праздник впечатлил. Подарки были хорошие. Спасибо большое организаторам данного мероприятия», — поделилась мама–опекун троих детей Людмила Андреева.

Ученику 4 класса школы №2 села Ермолаево Ване Малютину особенно понравился большой Мишка, с которым они вместе играли, танцевали, участвовали во флешмобах. А его мама Юлия поблагодарила всех за организацию такого душевного праздника.