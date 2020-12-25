Фото: Минздрав Башкирии Как будут работать травмпункты в Уфе в новогодние праздники: адреса и время работы Фото: Минздрав Башкирии

В отличие от многих других сфер деятельности, для медиков новогодние праздники — традиционно горячая пора, которая усугубляется в период пандемии коронавируса. Медицинская помощь востребована всегда, поэтому медучреждения на длительные выходные не закрываются, но меняется режим их работы.

Рассказываем, где и когда можно получить квалифицированную медицинскую помощь в праздничные дни в Уфе.

Взрослые травмпункты в Уфе будут работать в круглосуточном режиме:

травмпункт Городской клинической больницы №5 (Цюрупы,84);

травмпункт Городской клинической больницы №10 (Горького,47);

травмпункт Городской клинической больницы №21 (Лесной проезд,3).

Детские травмпункты будут работать по следующим адресам:

травмпункт Республиканской детской клинической больницы круглосуточно (Кувыкина,98);

травмпункт Городской детской клинической больницы №17 г. Уфы круглосуточно (Свободы, 29);

травмпункт Детской поликлиники №5 с 08.00 до 22.00 часов (Жукова,18);

травмпункт Детской поликлиники №4 с 08.00 до 22.00 часов (Орджоникидзе,15).

При травме глаз следует обращаться в круглосуточные офтальмологические травмпункты:

травмпункт Городской клинической больницы №10 (Кольцевая,47);

травмпункт Уфимского НИИ глазных заболеваний (Авроры,14).

С острой зубной болью можно обратиться в следующие круглосуточные медучреждения:

стоматологическая поликлиника №2 (проспект Октября 105/3);

детская стоматологическая поликлиника №7 (Блюхера 25/1).

Напомним, согласно приказу Минздраву РБ, все амбулаторно-поликлинические подразделения республики 31 декабря 2020 года и с 1 по 8 января 2021 года будут работать по графику праздничного дня:

31 декабря 2020 года – по графику работы праздничного дня, с 8.00 ч. до 17.00 ч., с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 ч.

1 января по 08 января 2021 года– с 8.00 ч. до 17.00 ч., с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 ч.

9 января 2021 года будут работать по графику субботы – с 8.00 до 17.00 часов, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00 часов.

10 января 2021 года – воскресенье — служба неотложной помощи с приемом вызовов работает до 16.00 часов.

В стационарных подразделениях предусмотрено создание резервных коек для лечения пациентов, запаса лекарств и обеспечение оказания своевременной экстренной и плановой медицинской помощи.

Также будет организована работа неотложной стоматологической помощи, находящимся на лечении в госпиталях, а также на самоизоляции на дому (контактные с больными COVID-19, с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19).

С 1 по 10 января 2021 года в центральных районных и городских больниц, в составе которых имеются кабинеты или отделения стоматологической помощи, будет организовано круглосуточное дежурство неотложной стоматологической помощи.

С 19 декабря 2020 года до 11 января 2021 года организовано круглосуточное дежурство руководящего состава Министерства здравоохранения и руководителей медицинских организаций.