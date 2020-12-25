В Уфе поздравили призеров чемпионата «Абилимпикс» и их наставников

Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

В Уфе наградили призеров VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Церемонию провела вице-премьер — министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

На чемпионате за республику выступал 51 участник в 34 компетенциях: 30 студентов, 18 школьников, три специалиста. Всего в чемпионате приняли участие более 2 тысяч человек из 81 региона. Соревнования для башкирской команды проходили на 12 площадках колледжей Уфы, Салавата, Стерлитамака, Благовещенска.

По итогам медального зачета Башкирия оказалась на 8 месте. В копилке республики в этом году 10 медалей, из них две золотых, две серебряных, шесть бронзовых медалей, три призовых места. В прошлом году республика была на 11 месте.

Как сообщила вице-премьер, постановлением правительства республики предусмотрено материальное поощрение победителей и их наставников. В 2021 году они будет участвовать в составе Национальной сборной «Абилимпикс Россия» на X Международном чемпионате, который состоится в Москве.

«С 2015 года Республика Башкортостан проводит региональные отборочные этапы Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и принимает участие в Национальном чемпионате. «Абилимпикс» стал масштабным движением, мотивирующим людей с особенными образовательными потребностями к дальнейшему совершенствованию и личностному росту. Количество компетенций, по которым соревнуются участники, возросло с 7 до 34, увеличилось количество участников в региональных отборочных этапах с 35 до 310», — проинформировали в пресс-службе Минобрнауки РБ.