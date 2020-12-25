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Министр экологии Башкирии исполнил новогоднюю мечту незрячей девочки из Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

Министр экологии Башкирии исполнил новогоднюю мечту незрячей девочки из Уфы Фото: Минэкологии РБ

«Ёлка желаний» продолжает исполнять новогодние мечты юных жителей Башкирии.

Напомним, акция организована в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья. Чиновники и известные лица снимают с ёлки, установленной в ГКЗ «Башкортостан», шары с заветными желаниями и осуществляют их.

Сегодня новогоднюю мечту семилетней Насти Юсуповой из Уфы выпало исполнить министру природопользования и экологии Башкирии Уралу Искандарову. Девочка с рождения — незрячая, ходит в специализированные детский сад и готовится пойти в школу. Мама Татьяна рассказала, что дочь очень любит петь, правда не занимается этим профессионально. Знает наизусть и поет все детские песни. То, что у нее отлично это получается, отмечают не только родители, но и педагоги. И на Новый год Настя загадала выступить где-нибудь на большой сцене, чтобы ее увидели и услышали как можно больше зрителей.

﻿«Пожелание наше исполняется молниеносно. Сегодня несколько часов назад позвонил Урал Салаватович и сообщил, что Настя сможет уже вечером выступить с группой «Караван-сарай» на сцене ГКЗ «Башкортостан». Дочь неимоверно радуется, ходит счастливая. А я волнуюсь: успеем ли, как выступим. Споет она песню про белые снежинки, которую мы специально готовили к Новому году», — рассказала Татьяна.
Также в ближайшее время исполнится мечта 11-летнего Степана Павлова из Илишевского района. Мальчик растет в многодетной семье и уже давно мечтает о велосипеде. Скоро он у него появится, пообещал Урал Искандаров.

Социальная акция «Елка желаний» стартовала 5 декабря. Более 500 заявок с пожеланиями будут исполнены все до 28 февраля.

 

ИА «Башинформ»

Теги: «Ёлка желаний»
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