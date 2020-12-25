В Уфе суд оставил в силе решение по штрафу почти в полмиллиона рублей для частного СМИ
В Уфе суд оставил в силе решение по штрафу почти в полмиллиона рублей для частного СМИ Фото: ИА «Башинформ»
Кировский районный суд Уфы оставил в силе штрафы в 460 тысяч рублей изданию Ufatime за резонансное видео. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, летом 2020 года издание опубликовало видео, на котором родители избивали ребёнка на глазах у прохожих. После выхода статьи республиканское управление Роскомнадзора составила на частное СМИ сразу три протокола: на предприятие, директора и главного редактора. Ufatime обвинили в том, что журналисты не взяли письменного разрешения у родителей на публикацию изображения ребенка. Учитывая, что ребёнка обижали именно родители, такого разрешения у СМИ не было.
Позиция редакции – видео настолько плохого качества, что идентифицировать ребенка нельзя. Тем не менее Мировой суд согласился с позицией надзорного ведомства и выписал штрафов на 460 тысяч рублей. Такая выплата ставит предприятие на грань банкротства. В поддержку СМИ с заявлениями выступила Общественная палата России и Союз Журналистов России.
В ходе апелляции Ufatime предоставил заключение независимого судебного эксперта, который пришел к выводу, что качество видео и аудио не позволяет установить личность ребёнка. Видео не может нанести вреда ребёнку, а значит оснований наказывать СМИ нет. В свою очередь Роскомнадзор предоставил «экспресс-заключение» от сотрудников подведомственной организации, которые решили, что по видео идентифицировать ребенка можно.
Провести судебную экспертизу ни один из судей не согласился.
«В обосновании жалобы издание пояснило, что есть несколько способов досудебной фиксации доказательств в сети интернет. Сотрудниками административного органа доказательства собраны неправомерно. Роскомнадзор основывает свои доводы о наличии угрозы причинения вреда лишь на предположениях и на домыслах. Заявитель полагает, что деяние является малозначительным, кроме того, в постановлении суда не применена норма ст. 19.1 федерального закона от 08 июня 2020 года № 166-ФЗ по части срока уплаты административного штрафа, который в отношении субъектов малого предпринимательства, составляет не более 180 дней. — пояснили в суде. — В ходе судебного разбирательства доводы заявителя, материалы дела об административном правонарушении проверены и дана оценка».
«С решениями Кировского районного суда по делу UfaTime.ru согласиться нельзя. Они являются несправедливыми и подлежат обжалованию в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре, – говорит адвокат Роман Петров. – Суд не учёл абсолютно представленное заключение судебного эксперта, отказано в том числе и в продлении срока уплаты административного штрафа до 180 дней, а сам факт наличия административного нарушения суд установил исключительно исходя из позиции Роскомнадзора».