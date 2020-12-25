Фото: ИА «Башинформ» В Уфе суд оставил в силе решение по штрафу почти в полмиллиона рублей для частного СМИ Фото: ИА «Башинформ»

Кировский районный суд Уфы оставил в силе штрафы в 460 тысяч рублей изданию Ufatime за резонансное видео. ﻿Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, летом 2020 года издание опубликовало видео, на котором родители избивали ребёнка на глазах у прохожих. После выхода статьи республиканское управление Роскомнадзора составила на частное СМИ сразу три протокола: на предприятие, директора и главного редактора. Ufatime обвинили в том, что журналисты не взяли письменного разрешения у родителей на публикацию изображения ребенка. Учитывая, что ребёнка обижали именно родители, такого разрешения у СМИ не было.

Позиция редакции – видео настолько плохого качества, что идентифицировать ребенка нельзя. Тем не менее Мировой суд согласился с позицией надзорного ведомства и выписал штрафов на 460 тысяч рублей. Такая выплата ставит предприятие на грань банкротства. В поддержку СМИ с заявлениями выступила Общественная палата России и Союз Журналистов России.

В ходе апелляции Ufatime предоставил заключение независимого судебного эксперта, который пришел к выводу, что качество видео и аудио не позволяет установить личность ребёнка. Видео не может нанести вреда ребёнку, а значит оснований наказывать СМИ нет. В свою очередь Роскомнадзор предоставил «экспресс-заключение» от сотрудников подведомственной организации, которые решили, что по видео идентифицировать ребенка можно.

Провести судебную экспертизу ни один из судей не согласился.

«﻿В обосновании жалобы издание пояснило, что есть несколько способов досудебной фиксации доказательств в сети интернет. Сотрудниками административного органа доказательства собраны неправомерно. Роскомнадзор основывает свои доводы о наличии угрозы причинения вреда лишь на предположениях и на домыслах. Заявитель полагает, что деяние является малозначительным, кроме того, в постановлении суда не применена норма ст. 19.1 федерального закона от 08 июня 2020 года № 166-ФЗ по части срока уплаты административного штрафа, который в отношении субъектов малого предпринимательства, составляет не более 180 дней. — пояснили в суде. — В ходе судебного разбирательства доводы заявителя, материалы дела об административном правонарушении проверены и дана оценка».

«С решениями Кировского районного суда по делу UfaTime.ru согласиться нельзя. Они являются несправедливыми и подлежат обжалованию в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре, – говорит адвокат Роман Петров. – Суд не учёл абсолютно представленное заключение судебного эксперта, отказано в том числе и в продлении срока уплаты административного штрафа до 180 дней, а сам факт наличия административного нарушения суд установил исключительно исходя из позиции Роскомнадзора».